تركي آل الشيخ يصل الزمالك

وصل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، إلي مقر نادي الزمالك، بميت عقبة، وذلك خلال زيارته التى أعلن عنها مؤخرا للقلعة البيضاء. وتم استقباله بالنشيد الوطني السعودي. ومن المقرر أن يبدأ المؤتمر الصحفي بعد قليل بالمبني الاجتماعي الجديد بمقر النادي.

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