مفاجأة كارثية في انتظار مصور الـ"فيديو الجنسي" لفنانتين مصريتين.. تعرف على التفاصيل!

أفادت مصادر في الإدارة العامة لمباحث الآداب، أنه لا يمكن القبض على الشخصية الشهيرة التي ظهرت في الفيديو الفاضح للممثلتين منى فاروق وشيما الحاج؛ فالتحريات الأولية ترجح أن الشخص عضو بمجلس النواب ويستلزم رفع الحصانة".
وأكدت المصادر أنه يصعب في الوقت الحالي القبض على بطل الفيديو الإباحي المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتردد أن بطلتيه هما الممثلتان منى فاروق وشيما الحاج.
وكانت قوات الأمن قد تحفظت على الممثلتين منى فاروق، وشيما الحاج، بسبب الفيديو الفاضح، لحين عرضهما على النيابة العامة، بتهمة ارتكاب فعل فاضح، على أن يتم فحص الفيديو لبيان مكان تسجيله.
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