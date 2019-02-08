آل الشيخ: تتويج بيراميدز بالدوري هذا الموسم "صعب".. وهدفنا المشاركة في بطولة إفريقيا

يرى تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية أن تتويج بيراميدز بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي صعب للغاية، في ظل فارق النقاط مع الزمالك متصدر المسابقة.

وقال "آل الشيخ" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " تتويج بيراميدز بالدوري هذا الموسم أمر صعب للغاية في ظل تألق الزمالك وفارق النقاط بين الفريقين".

وأضاف: " بيراميدز سيحدد بطل الدوري في الموسم الحالي بشكل كبير، وهدفنا إعداد فريق قوي يستطيع المنافسة على البطولات في المستقبل".

وواصل: " نطمح للتتويج بلقب الدوري والمشاركة في بطولة إفريقيا الموسم المقبل، ولن أقبل بعدم تتويج الفريق ببطولة الموسم القادم، هذا سيكون "خط أحمر" بالنسبة لي".