تعرف على العقوبة المتوقعة لـ" منى فاروق" و " شيما الحاج "

كشف المحامي سمير صبري، عن الموقف القانوني للممثلتين منى فاروق وشيما الحاج.أكد المحامي سمير صبري أن الممثلتين تواجهان تهمة ارتكاب فعل فاضح، وذلك بعد تداول فيديو جنسي لهما على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنهما لابد أن يتم تقديمهما لمحاكمة عاجلة في أسرع وقت ممكن لأنهما ساعدوا على نشر الفسق والفساد والعري والإباحية، وبالتالي القبض عليهما كان أقوى قرار عادل تم صدوره، لتكونا عبرة للغير.وعقب سمير فيما رددته منى فاروق وشيماء الحاج بأنهما خلال هذا الفيديو كانتا لم تتخطيا عمر 18 سنة والمخرج غرر بهما ووعدهما باحتراف التمثيل، قائلا أن كل شخص يتحمل نتيجة أخطائه وعمله، فهما ليس لديهما حل سوى التبرأ من فعلتهما الشنيعة.

وأضاف أن في مثل هذه القضايا لابد أن يكون الحكم بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، وكونهما ممثلتان لن يخفف عنهما شيئا، فستتم محاكمتهما بطريقة عادلة، وحتى لو كانا ينتميان لنقابة المهن التمثيلية فهي ستحاكمهما إداريا، ولكن في هذه الحالة لابد من محاكمتهما جنائيا لتكونل عبرة لغيرهما، ولكنهما لن ينتموا لأي نقابة محترمة.

يذكر أنه تم التحفظ على الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، بسبب الفيديو الفاضح، لحين عرضهما على النيابة العامة، يتهمة ارتكاب فعل فاضح، على أن يتم فحص الفيديو لبيان مكان تسجيله.

وكشف مصدر بمباحث الآداب أنه لا يمكن القبض على "المخرج" الذي ظهر في الفيديو الفاضح للممثلتين منى فاروق وشيما الحاج؛ فالتحريات الأولية ترجح أن الشخص عضو بمجلس النواب ويستلزم رفع الحصانة"، حسب موقع صحيفة "الوطن".