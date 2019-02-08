وزير الإعلام اللبنانى: عون أشاد بإنجاز البيان الوزارى سريعا

أعلن وزير الإعلام اللبنانى جمال الجراح، أن مجلس الوزراء أقر اليوم الخميس، البيان الوزارى للحكومة الجديدة للبلاد، مشيرا إلى أن الرئيس ميشال عون، نوه بالسرعة التى تم فيها إنجاز البيان، فى حين دعا رئيس الوزراء سعد الحريرى إلى مزيد من التضامن الحكومى وعدم الاستغراق فى الجدل السياسى حتى يمكن تحقيق مصالح الشعب اللبنانى.

وقال الوزير الجراح - فى مؤتمر صحفى عقده اليوم داخل قصر بعبدا الجمهورى عقب اجتماع الحكومة - إن التعديلات التى أدخلها مجلس الوزراء فى جلسته المنعقدة اليوم على البيان الوزارى، كانت لغوية وليست جوهرية، وذلك من أجل إيضاح بعض البنود والموضوعات، كما أُضيفت فقرة متعلقة بالثقافة وكيفية الحفاظ على الإرث الثقافى، وأنه فيما عدا ذلك فلم يشهد تغييرا عن البيان الذي أنجزته اللجنة الوزارية التي كُلفت بالصياغة واستمر عملها على مدى 3 أيام فقط منذ بدء اجتماعاتها يوم الإثنين الماضي.

ونقل وزير الإعلام عن الرئيس اللبناني قوله خلال اجتماع الحكومة، إن البيان الوزاري شملت بنوده كل الموضوعات الأساسية، وأنه دعا إلى "التركيز على دراسة جدول الأعمال والإقلال من المداخلات السياسية والجدال الذي لا يعطي نتائج إيجابية ولا يخدم المصلحة الوطنية، لاسيما وأن للنقاش السياسي ساحات أخرى مثل مجلس النواب".

وأشار الجراح إلى أن رئيس الوزراء دعا من جانبه إلى "عدم التلهي بالجدل السياسي لأنه لا يمكن أن نتفق على كل شيء في السياسة" كما أنه شدد على أن مجلس الوزراء مطالب بالعمل - بعد نيل الثقة النيابية - على موضوعات أساسية ومهمة ينتظرها اللبنانيون، خاصة في الجوانب الأساسية والمعيشية.

ولفت وزير الإعلام اللبناني إلى أن الجلسة شهدت تسجيل الوزراء ممثلي حزب القوات اللبنانية، تحفظا في شأن دور الدولة في مسألة تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، مؤكدا أن البيان الوزاري بقي على نفس النحو الذي تم إنجازه بالأمس في هذه النقطة.