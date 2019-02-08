استقبال حاشد لـ"تركي آل الشيخ" من أعضاء وجماهير نادي الزمالك

حرص المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعوديةومالك نادي بيراميدز المصري، على نشر عدد من الصور أثناء زيارته أمس لمقر نادي الزمالك بميت عقبة، كان الاستقبال حاشدا من أعضاء القلعة الحمراء وجماهيره العريضة.

وكان "آل الشيخ" علق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على صورة من زيارته للزمالك وعلق عليها قائلًا: "تشرفت اليوم بزيارة نادي الزمالك الكبير".

وكان تركي آل الشيخ قد قام بزيارة أمس الخميس لنادي الزمالك لافتتاح المبني الاجتماعي بالنادي وتفقد المنشآت داخل القلعة البيضاء، قبل أن يتوجه لمنزل رئيس الزمالك لتناول وجبة العشاء.