11 معلومة عن منى فاروق.. والدها انتحر بعد معايرته بهروبها من المنزل

ألقت أجهزة الأمن القبض على الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، بتهمة ارتكابهما فعل فاضح، على خلفية تداول فيديو إباحي لهما، وهما تؤديان رقصات بثيابهما الداخلية.

ويستعرض "اخبار الخليج 365" معلومة عن الممثلة منى فاروق خلال النقاط التلية:

1- منى فاروق ممثلة مصرية ولدت عام 1995، وتعشق التمثيل منذ صغرها.

2- تعتبر سعاد حسني هي "قدوتها" في الفن، ودائما كانت تعيد تمثيل مشاهد لها من أعمالها أمام والديها أثناء مشاهدتهما للتلفزيون.

3- كانت بداية منى فاروق التمثيلية في المشاركة في بعض الإعلانات التجارية، التي كانت بوابتها لاقتحام مجال التمثيل.

4- أكد مقربون من عائلتها أنها هربت من منزل الأسرة في عمر 17 عاما، من أجل دخول مجال التمثيل، وحدثت قطيعة بينها وبين أسرتها منذ هروبها من منزلها بالسيدة زينب ولم تذهب هناك من وقتها.

5- كما كشف جيرانها أن والدها انتحر بعد شهر واحد من هروبها بعدما عايره البعض بابنته، بحسب موقع صحيفة "الوطن".

6- بدايتها السينمائية جاءت من خلال اختيار المخرج اسماعيل فاروق لها للمشاركة في فيلم "الخلبوص" مع محمد رجب عام 2015، واسند لها دور "هبة" صديقة الفنانة سامية الطرابلسي التي تسعى لزواج صديقتها من "زير النساء" رجب.



7- قالت منى فاروق إنها ترفض تماما أدوار الاغراء، وتفضل تجسيد الأدوار الكوميدية، وكذلك أدوار الشر، وأن بعض معارفها يشبهونها بالفنانة دنيا سمير غانم.8- كانت تحلم بالتمثيل أمام الراحل عمر الشريف، وتتمنى العمل مع "الزعيم" عادل إمام، وأحمد السقا الذي تعشقه، وغادة عبد الرازق.9- كانت تنشغل خلال الفترة الماضية بتصوير مشاهدها في مسلسل "قيد عائلي" مع ميرفت أمين وعزت العلايلي وبوسي.10- شاركت مع ياسر جلال بطولة مسلسله الأخير "رحيم" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وكذلك كان لها مشاركة أخرى تجمعهما من خلال مسلسله "ظل الرئيس" عام 2017.11- شاركت في بعض الأعمال السينمائية ومنها "الخلبوص" مع محمد رجب، و "الهرم الرابع" مع أحمد حاتم، أما الدراما التليفزيونية شاركت في "الأب الروحي" و"مولانا العاشق" و"ظل الرئيس" و"رحيم".