أول رد فعل من أمير مكة بعد تعدي رجل على امرأة بالضرب

أمر أمير مكة بالنيابة، بدر بن سلطان، بالقبض على رجل الذى ظهر فى مقطع فيديو ، وهو يعتدى بالضرب على امراة فى مكة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه ، وفق ما ذكرته الصحفة الرسمية لإمارة "مكة".

أمير مكة بالنيابة يطالب بسرعة القبض على رجل اعتدى على امراة

وكان هاشتاج "رجل يعتدى على امراة بمكه"، قد دخل الأكثر تداولا على المملكة العربية السعودية ، خلال الساعات القليلة الماضية، ورصد المشاركون فى الهاشتاج فيديو لرجل يعتدى على امراة، مطالبين برفض هذا السلوك، بالإضافة إلى سرعة القبض على هذا الرجل وإحالته إلى المحاكمة العاجلة، وهو ما تم بالفعل بعد قرار أمير مكة بالنيابة.