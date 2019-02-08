اصابة 12 في الاحتجاجات بالخرطوم

قالت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الخميس أن "12" تعرضوا لاصابات متفاوتة خلال الإحتجاجات التي شهدتها العاصمة الخرطوم، من بينها اصابة متظاهر بطلق ناري في الرجل.

واضافت في تقريرها اليومي، تعرض ثلاثة الى اصابات ورضوض متفرقة بالجسم نتيجة للضرب بالهروات والعصى وخرجوا من المستشفى، الى جانب اصابة ثمان حالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.