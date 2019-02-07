رئيس لجنة التحقيقات الحكومية يعلن نتيجة التحقيق النهائي في وفاة معلم خشم القربة

أعلن الأستاذ “عامر محمد إبراهيم” رئيس لجنة التحقيقات في الاحداث الأخيرة التي شكلها رئيس الجمهورية انه ثبت لهم من خلال نتيجة تقرير التشريح النهائي والفحص المعملي من العينات التي أخذت من المعدة والكلية والدم لجثة الفقيد “أحمد الخير أحمد عوض الكريم”، بأنها لم تثبت وجود أي أنواع من السموم او مواد مخدرة، بحسب مانقل محرر “أخبار الخليج 365”.

وبعد فحص وتشريح الجثة من قبل الطبيب الشرعي، تبين أن وفاته نتيجة إعتداء طال معظم جسده، بآلة حادة أو صلبة مرنة، أدت إلى مضاعفات تسببت في وفاته.

ولم يكشف التشريح عن أي آثار لاعتداء جنسي، أو إغتصاب بآلة حادة .

وطالبت النيابة بحجز القوة التي كانت تحتجزه بخشم القربة، والتي قامت بترحيله إلى كسلا، تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية في مواجهتهم.

وكانت وفاة الفقيد أحمد محمد الخير، الذي يعمل استاذاً للكيمياء بإحدى ثانويات بلدة خشم القربة، شرقي السودان، قد شغلت الرأي العام السوداني، بعد إعلان وفاته في الحجز، على خلفية مشاركته في الإحتجاجات الأخيرة المناهضة للنظام السوداني، في بلدته بشرقي السودان.

ابومهند العيسابي

الخرطوم (أخبار الخليج 365)