شمال كردفان ترتب لتعمير مليون فدان من الصمغ العربي

أكد والي ولاية شمال كردفان، أحمد محمد هارون، أن مشروع تعمير حزام الصمغ العربي من أهم استراتيجيات الولاية في تحسين سبل كسب العيش وبناء اقتصاد قوي يسهم في محاربة الفقر .

وأشاد هارون خلال مخاطبته ورشة حزام الصمغ العربي، فرص وخيارات التكيف مع متغيرات المناخ بحزام الصمغ العربي، بحضور وزير الإنتاج والمدير العام للغابات ومشاركة ولايات الحزام بجهود الهيئة القومية للغابات وباختيارها الولاية لانعقاد الورشة.

وأوضح المدير العام للهيئة القومية للغابات، محمد علي الهادي،بحسب سونا – أن الورشة تعنى بتعمير حزام الصمغ العربي ودور ومبادرة الولاية في تعمير أكثر من مليون فدان للمساهمة في تخفيف حدة الفقر، وأكد أن الغابات تدعم مبادرات الولاية وتعميمها على ولايات السودان، وتقدم بالشكر لكل المنظمات التي دعمت برامج الغابات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)