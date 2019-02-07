الشعبي يرهن قرار انسحابه من الحكومة لهيئته القيادية

أكد حزب المؤتمر الشعبي، أن قرار انسحاب الحزب من حكومة الوفاق الوطني قرار تتخذه الهيئة القيادية للحزب، مشيراً إلى تمسكهم بضرورة إنفاذ مخرجات الحوار الوطني بالتشديد على ما يلي فيها من توصيات حول إطلاق الحريات.

وجدد المسؤول السياسي بالحزب، إدريس سليمان، في مؤتمر صحفي، يوم الخميس، جدد أن التعبير عن الرأي حق كفله الدستور مطالبين بلجنة تحقيق في قضية مقتل ” المعلم أحمد الخير” بخشم القربة، وليست لجنة تقصٍّ للحقائق وتقديم الجناة للمحاكمة العادلة.

ودعا إلى ضرورة تعديل بعض المواد في قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني 2010 المتعلقة بالاعتقال والتوقيف باعتبارها تتعارض مع الدستور للعام 2005، مجدداً مطالبته بإطلاق جميع الصحفيين المعتقلين والموقوفين عن الكتابة وإلغاء المراقبة القبلية للصحف ومصادرتها.

وأشار “إدريس” بحسب وكالة السودان للأنباء إلى تشكيل الحزب لجنة عدلية لمتابعة إجراءات قضية المعلم بخشم القربة بولاية كسلا وعضو الحزب، أحمد الخير.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)