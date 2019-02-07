آلية “صناع السوق” تبقي على سعر الدولار في (47,5) جنيهاً

أبقت آلية صناع السوق في اجتماعها رقم (82) يوم الأربعاء على سعرها المعلن (47,5) جنيهاً للدولار بالمصارف التجارية والصرافات، مبينة إن الاجتماع استعرض أسعار صرف العملات داخل و خارج البلاد فضلاً عن الذهب و المحاصيل.
وأوضح عبد الحميد عبد الباقي سراج الناطق الرسمي باسم الآلية بحسب (smc) أن الأسعار المعلنة لتحديد سعر الصرف تعد مجزية مشيراً إلى أن عائدات الصادر تسير بصورة ممتازة حسب ما هو معلن.
وأكد سراج إن الآلية تعمل على إعلان السعر وفق آلية العرض والطلب، لكبح جماح السوق السوداء والحد من المضاربات في أسعار العملة .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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