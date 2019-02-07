الأمن: لن نتهاون في محاسبة المتورطين في مقتل المعلم “أحمد الخير”

قال رئيس لجنة جهاز الأمن والمخابرات الوطني، المعنية بالتحقيق في حادثة مقتل المعلم “أحمد الخير”، الفريق عبدالعزيز عبدالله، إن قيادة جهاز الأمن لن تتهاون في محاسبة كل من يثبت تورطه في الحادثة.
وباشرت اللجنة المكلفة بالتحقيق، يوم الخميس، أعمالها واجتماعاتها بولاية كسلا.
وأوضح عبدالله أن اللجنة استمعت خلال زيارتها إلى ولاية القضارف، إلى الكوادر الطبية التي شرّحت جثة المعلم القتيل، كما استمعت إلى عدد من الشهود.
واستجوبت اللجنة بمحلية خشم القربة كل أفراد وضباط الأمن بمكتب القربة، واستمعت إلى عدد من الشهادات خارج أسوار مكاتب الأمن.
وقال رئيس اللجنة، بحسب وكالة السودان للأنباء إن كل الأقوال كانت مصحوبة باليمين .وأوضح أنهم سيواصلون عملهم بكسلا، وسيُرفع التقرير النهائي إلى قيادة جهاز الأمن والمخابرات الوطني .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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