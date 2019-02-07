وزارة المعادن: قادرون على إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية

أكد وزير الدولة بالنفط والغاز والمعادن، عوض النيل ضحية، قدرة قطاع المعادن على سد فجوة الميزان التجاري وإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية، وأثنى كذلك على الدراسات والبحوث العلمية التي وضعها علماء الهيئة والجيولوجيون، وقال ضحية لدى مخاطبته الاحتفال بحصاد الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية أمس، إن القطاع بما يمتلك من علماء وخبراء وشباب جيولوجيين، قادر على إنتاج كميات من الذهب تسد الفجوة في الميزانية القومية.
وأشاد بدور الشباب الذين نفذوا المأموريات، بحثاً واستكشافاً وتخريطاً في الصحاري والفيافي والوديان، واصفاً دورهم بالوطني والمهني والأخلاقي، وهنأ ضحية العاملين بالهيئة على الإنجاز الذي تحقق في 2018، واصفاً استخراج 333 رخصة بحث عام عن المعادن، بأنه مؤشر جيد تستطيع الهيئة بموجبه رفد الاقتصاد الوطني بالعملات الصعبة.
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