استجواب (3) صيادلة يواجهون تهمة تصنيع أدوية عشوائية داخل شقة

استجوبت المحكمة الجنائية الخرطوم شمال أمس، (3) متهمين بمخالفة قانون الصيدلة والسموم ضبطوا داخل شقة بأركويت، وبحوزتهم أدوية مخالفة لقانون الصيدلة والسموم.

وذكر المتهم الأول لدى استجوابه، أنه طبيب صيدلي يعمل في شركة استيراد وتوزيع الأدوية، وأن المجلس القومي للأدوية يمنح الرخصة بعد أن يتم تصنيع إنتاج تجريبي لمنتجات المعمل المحلية من دون منحه أي رخصة لمزاولة المهنة، وقام بتصنيع (تراكيب صيدلانية ومستحضرات تجميلية ومعملية بسيطة وكريمات لجروح ومحاليل مطهرة للجروح البسيطة مثل الحبن، ومنتجات للالتهابات الجلدية والفطريات وبودرة لمعالجة الفطريات الجلدية وقطرات الزكام والاحتقان ونوع لمعالجة شمع الأذن وقطرة لمعالجة تقرحات الفم)

وقبل إكمالها تمت مداهمتهم، واتضح أن شعار المنتجات لم يسجل في دائرة الاختصاص وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس، ونفى المتهم الثاني دكتور صيدلاني علاقته بالمعروضات، كما أنه لم يوجه بإجراءات التصنيع المبدئي لأي منتج أو اختباره في المعمل المعني، وقال الثالث عامل بالمعمل، إنه لا علاقة له بالعمل الصيدلاني والطبي، وإنه يقوم بترتيب الكراتين فقط في المخزن.