المولودية طريق المريخ لجني المليارات وتحقيق الانجازات.. بقلم عبد الله ابو وائل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

[اصبحنا لا نشغل انفسنا بالمباريات المحلية التي يخوضها المريخ في الدوري الممتاز بعد أن صار طموحنا التوشح بلقب البطولة العربية التي تحمل في الموسم الحالي كاس الراحل الشيخ زايد.

[ووصل الاحمر مرحلة الثقة التي تجعله ينازل اي فريق عربي مهما عظم شأنه نتيجة الروح التي يؤدي بها اللاعبين.

[مباراة المولودية بالقلعة الحمراء منتصف الشهر الجاري في اياب دور الثمانية من كاس زايد يمكن وصفها بالاهم في مسيرة الزعيم سيما وان الوصول لدور الاربعة يعني اقتراب الفريق من الوصول للنهائي والحصول علي الحافز المالي الكبير الذي سيحل مشاكل المريخ المالية بجانب ان الوصول الي النهائي في حد ذاته يعد مكسبا للزعيم في هذه المنافسة التي شهدت مشاركة الكبار من الفرق العربية التي تساقط بعضها مبكرا ويواصل البعض الاخر بحثا عن اللقب.

[البطولة الحالية هي الاهم في مسيرة المريخ خاصة وانها جاءت في ظل ظروف مالية في غاية التعقيد بالنسبة لممثل السودان الذي واصل رحلة الانجازات رغم الاشواك التي وضعت في طريقه.

[برأيي أن مباراة المولودية تعتبر مفتاح الحصول علي خزائن البطولة العربية اذا ان العبور لدور الاربعة يقرب الفريق من اللقب ويرفد خزائنه باموال تفوق الثلاثين الف من الجنيهات (مليارات بالقديم).

[المطوب من أهل المريخ مساندة اللاعبين ومؤازرتهم في مباراة المولودية حتي يتخطي الزعيم هذا الفريق الذي انتج اساليب غير شرعية في سبيل تخطي الزعيم والعبور للمربع الذهبي علي حسابه.

[نريد أن نقدم للمولودية درسا في فنون اللعب النظيف بالانتصار عليه بالقلعة الحمراء حتي ولو لم يشارك “محمد عبد الرحمن”.

[في حالة ترقي المريخ لدور الاربعة سيحصل علي (500) ألف دولار وسيتضاعف الرقم عشرات المرات حال وصوله الي المباراة النهائية وستدخل خزائنه (6) مليون دولار حال حاز علي اللقب.

[باعتقادي ان من حق جمهور الزعيم ان يحلم بالحصول علي هذا المبلغ الذي من شأنه ان يحل مشاكل المريخ وازمات السودان.

[(6) مليون دولار يعتبر مبلغ كبير يمكن ان يسهم في حل الازمة الحالية التي تضرب البلاد.

[المولودية طريق المريخ لجني المليارات وتحقيق الانجازات.