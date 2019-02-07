الحوار مع الشباب .. أجندة و(سقوفات) مفتوحة…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يعتبر التحاور والتشاور من أرقى وأفضل الوسائل التي تستخدم في فض النزاعات والأزمات سيما وأن الكثير من الحلول والأفكار قد تطرح من خلال الحوارات وتبادل الآراء، وهو ما دعا له رئيس مجلس الوزراء معتز موسى لإدارة حوار مفتوح مع الشباب على خلفية الاحتجاجات والتظاهرات التي اجتاحت البلاد مؤخراً، فيما يرى البعض أن هذا الحوار لابد أن يكون بلغة الشباب يحمل خلاله حلولاً حقيقية ومرضية تحقق للشباب آمالهم وطموحاتهم بكل شفافية وصدق .

أجرى المواجهة: النذير دفع الله

أمين الشباب السابق بـ(الوطني) عصام محمد عبد الله لـ(الصيحة):

نعترف أن معظم المحتجين والمتظاهرين شباب

لابد من الحوار مع كل الشباب بمن فيهم شباب الوطني

موجودون في عمق المجتمع ونجري حوارات مع الأسر

* لماذا الدعوة للحوار مع الشباب في ظل الاحتجاجات الحالية؟

– التظاهر والاحتجاج هي وسيلة من وسائل التعبير مما يتطلب سعة الصدر والتحمل، وشكل التظاهرات الأخيرة هي تنبيه لشيء محدد مما يتطلب معه شكل من أشكال التحاور للخروج برؤية واحدة ولا يعني أن من خرج في تظاهر أو احتجاج أن نصفه بأنه ضد الوطن، وليس كل الخارجين في الاحتجاجات مخربون وإنما لديهم مطالب مشروعة.

*هل هذا يعني أن الشباب أصبح لديهم تأثير واضح؟

– لابد أن نعترف بأن كل الذين خرجوا في المظاهرات والاحتجاجات هم من شريحة الشباب وهي إشارة واضحة مفادها أن شباب الأمة إذا خرج لابد من سماع رأيهم سيما وأنهم يمثلون مستقبل هذه البلد، ويعول عليهم، عليه يظل الاهتمام بخروجهم واحتجاجهم من الأولوية بمكان، ويجب التوقف عندها.

* أليست الدعوة لهذا الحوار جاءت متأخرة؟

– كانت هنالك دعوة مختلفة للحوار منذ وقت سابق بدأ بالحوار الوطني والحوار المجتمعي، وهو ما لم يكن للشباب فيه مشاركة بصورة فاعلة، أو أكبر وتظل الدعوة لهذا الحوار الذي نادت به الحكومة أو رئيس مجلس الوزراء فيها إحراج لبقية الأحزاب والقوى السياسية التي حاولت اختطاف المبادرة.

*كيف تكون طريقة الحوار مع هؤلاء الشباب الذين لا ينتمون لأي جهة سياسية؟

– قبل الدخول في حوار مع هؤلاء الشباب يجب معرفة تفاصيل هذا الشباب، باعتباره جيلاً مختلفا ونحتاج لفهم لغة هذا الجيل مما يتطلب تعمقاً واهتماماً عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المنتديات، ولا أخفي أن قلت الآن تجري حوارات داخل الأسر السودانية نرصدها ونتلمسها لأننا موجودون في عمق المجتمع وتعقيد وسائل الحوار لم تعد متاحة، وأصبح البحث عن وسائل فاعلة وأفضل من يحاور الشباب هم الشباب أنفسهم.

*هل الدولة ستهتم فعلاً بهذا الحوار أم يكون كغيره من الحوارات ؟

– السيد رئيس الجمهورية، لديه صبر كبير وسعة صدر، ومقدرة عالية للاستماع، وهو شرع الحوار، ولا نريده حوارا قائماً علي ردة الفعل، وإنما حوار متواصل، ولديه خطاب بدون تعالٍ ومطمئن ومبشر ومتفائل، وقبول الآخر والاعتراف به وأن تكون فيه مواجهة وصراحة ويظل الحوار أهم وأرقى وسيلة وليس فيه غالب ومغلوب ومنتصر ومهزوم، وإنما الإعلاء من شأن الوطن، ولكن إذا قام الحوار الذي يقوم على المحاسبة والتشفي والانتقام وتعرية الآخر وعدم احترامه لا نصل فيه لنتائج .

*هل تتوقع جديدا من خلال حوار الشباب؟

– نحن متفائلون بهذا الحوار، وهنالك استعداد عالٍ من القيادة لأن تستمع للشباب وتشركهم وتمكن لهم سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وهو موجه قديم وليس جديداً بأنه لابد أن نمكن للشباب، ولكن الوسائل التي تمت غير فاعلة والحوار والتمكبن للشباب ليس جديداً والرئيس قال إن كل التكاليف التي أوكلت للشباب كانت نتائجها ممتازة، وألا يكون الحوار من أجل الحوار، وما توجيه الرئيس للبنوك من التقليل من هامش الربح وزيادة فرص التمويل إلا كمبادرة للتخفيف على الشباب .

* هنالك تخوف أن الحوار مع الشباب سيكون مع شباب الوطني فقط دون غيرهم؟

– اتّفق معك بأن الحوار لابد أن يجمع كل الشباب، ولكن مع دعوة الرئيس للحوار مع الشباب سيتجه الحوار الى أهدافه الأساسية وألا يقوده من هم في رأس القيادة، لأن الكثير من الشباب الفاعل في الحزب عدد كبير منهم على الرصيف الأمر الذي يدعو لأن نجري حواراً مع شباب الحزب أنفسهم .

*الاحتجاجات الأخيرة عرّت المنظومة الشبابية للحزب؟

– التجمع الأخير الذي أقيم في الساحة الخضراء ظهر أحساس الناس بالخطر، وأن الدولة محتاجة لتماسك حيث ظهرت وجوه جديدة لم نشاهدها من قبل في الساحة مما يدل أن هنالك استعداداً للمشاركة في الحوار سيما وأنهم كانوا بعيدين من مؤسسة الحزب والساحة، وعدد كبير منهم بدأ في التنادي ويوجد ترحيب كبير للمبادرات الشبابية من الحزب وما حدث يجب قراءته من زاويا أخرى أن فيه خير كبير للناس وشحن للإرادة والهمة السياسية والإسراع في اتخاذ سياسات وإجراءات جادة عكس التمهل الذي كان سيد الموقف وربط الحوار مع الأحداث الأخيرة غير دقيق كانت قائمة ولكنها تأخرت فقط .

*هل الشباب اللامنتمي للأحزاب أو الحكومة سيقبل بهذا الحوار؟

– لدينا طبيعة كسودانيين لا نحاور أثناء لحظة الغضب ولكن بعد هدوء فورة الغضب يمكن للحوار أن يطرح وهذا الجو الآن لا يحتمل الحوار، نريد أن يكون الحوار هو وسيلة أساسية في كل الأماكن والحياة في الثقافة والرياضة والفكر، وحتي داخل الأسرة وهو منهج راقٍ ونحن لا نشبه العالم .

*هل من جهات أخرى يمكن لها المشاركة في إنجاح هذا الحوار؟

– هو نداء لكل مؤسسات المجتمع المدني أن يكون لها دور إيجابي والمساهمة لخلق ارضية طيبة للحوار وعكس كل جوانب المجتمع الأصيلة.

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أمين الشباب بـ(الشعبي) محمد عباس الفادني لـ(الصيحة)

الشباب الذين خرجوا للشارع يحتاجون لمن يمثّلهم

الحوار سيمنح الحكومة فرصة جديدة عليها أن تستغلها جيداً

الثورة الثانية ستكون أقوى وحوار الشباب ليس كالحوار الوطني

*ماذا تعني المناداة للحوار مع الشباب في هذا الوقت؟

– الحكومة رأت تأثير الشباب من خلال الاحتجاجات الأخيرة، ونحن ظللنا نتحدث في هذا الأمر من وقت طويل مع المؤتمر الوطني بأنه لابد من إدارة حوار مع الشباب ولكن المؤتمر الوطني للأسف لديه رؤساء أمانات أعمارهم بين الأربعين والخمسين ويسمونهم الشباب بينما رؤساء الدول في الخليج والغرب وأوروبا في ثلاثينات العمر والشباب في العالم قادر أن يعبر ببلاده إلا في السودان.

*هل فشلت الحكومة طيلة العقود الثلاثة الماضية في خلق جيل كما تريد؟

– تاريخ الشباب وأصالته ليس ببعيد من المجتمع، وهو قريب منها الأعراف والخروج في التظاهرات يتمثل في الشباب إلا أنه يعبر عن كل مكونات الشعب السوداني وخروج الشباب جاء نتيجة لعدم رؤية أي أفق في الساحة ينذر ويلوح بمستقبل واعد لهم وأن المستقبل مغلق أمامهم بإعادة ترشيح الرئيس مرة أخرى، وتعديل الدستور وهذا هو عهد السرعة والشفافية والشباب يحب أن تحل مشاكله على وجه السرعة.

*ما هي مؤشرات نجاح هذا الحوار؟

– هذه الاحتجاجات والتظاهرات هي (تنبيه) وقد لا تصل الآن إلى مراميها لتغيير النظام، وقد تصل لأنها لم تبلغ الكتلة الحرجة للبقاء في الشارع، ولكن مع حماقات الدولة وغيرها ومنها مقتل الأستاذ أحمد الخير هو ما يدعو الناس للخروج للشارع ومن حسن الصدف أن الحكومة أخذت فرصة جديدة وعليها أن تستفيد منها تماماً لأنها ستكون أخر فرصة لها.

*ما الجديد الذي ستأتي به الحكومة من خلال الحوار؟

– نحن في شباب المؤتمر الشعبي نقول: على الحكومة أن تنفذ مخرجات الحوار الوطني أولًا حتى تأتي بحوار جديد مع الشباب الذي يطالب بالسلام والحرية والعدالة والشباب الموجود في الشارع ليس لديه ممثلون ويستجيبون فقط لتجمع المهنيين وغيرهم.

*بماذا تطالبون الحكومة أن تقدم للشباب؟

– هي قضايا سياسية واقتصادية في المقام الأول، منها مسألة الحريات العامة والقوانين المقيدة للحريات حتى الآن الحكومة تتحدث أنها ستوقف القوانين المقيدة للحريات وستوقف قانون النظام العام وهي تعلم أن قانون النظام العام وغيره هي قوانين للبطش والشباب خرج لأن له رأياً في هذه القوانين وليست لهم مطالب شبابية تخصهم وإنما تتعلق بالشعب السوداني عامة، وفرص العمل تتحقق من خلال التنمية العامة.

* أين يقف شباب السودان من التطور الذي يحيط بنا إقليمياً؟

– الشباب السوداني بعيد من دوائر التأثير من صنع القرار وأمين الشباب في المؤتمر الوطني دائماً يكون عمره خمسين عاماً، والأمم المتحدة تتحدث أن الشباب تنحصر أعمارهم بين الثامنة عشر إلى تسعة وعشرين عاماً وقريبًا كان يسمى أسامة عبد الله ممثل الشباب في الحكومة وأمين الطلاب في المؤتمر الوطني ليس من الطلاب، وإنما من الذين جاهدوا في فترة التسعينات في القرن الماضي، وأن الطلاب هم من ولدوا في العام 2001 ومن حقهم أن يكونوا أمناء للطلاب.

*دعوة للشباب قبل الحوار؟

– ندعو الشباب بأن يتحدوا جميعاً ويبتعدوا عن العنصرية والإقصاء وأن ينتظموا وعليهم معرفة الأهداف التي خرجوا من أجلها.

*المشاريع التي تطرح للشباب هل معممة للشباب أم فئة محددة؟

– للأسف هي محصورة فقط للذين يوالون المؤتمر الوطني أو من أفراده وليست متاحة لعموم الشباب المؤتمر الوطني يستحوذ على كل شيء إذا لم تكن مؤتمر وطني، لا تستطيع أن تكون عضو لجنة في الحي الذي تسكن فيه، ونخشى أن يكون الحوار الشبابي يهم شباب الوطني دون غيرهم، والأحزاب التي تواليهم، ولا تستطيع أن تقول لهم لا، وما نقوله للحكومة إذا لم نتجح هذه الثورة الآن ستكون هي الأولى والثانية ستكون أقوى والشباب ليسوا كالذين كانوا في الحوار الوطني .