شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أكد نائب وزير الدفاع الإيراني العميد قاسم تقي زادة، أن طهران أطلقت أمس قمرا صناعيا، بعد فشل تجربة الإطلاق الأولى منتصف يناير الماضي.

وذكر المسؤول الدفاعي رفيع المستوى، في كلمة ألقاها أمس الأربعاء في مدينة بردسير بمحافظة كرمان جنوب شرقي إيران، أن صاروخ “سفير” الحامل لقمر “دوستي” (الصداقة) الصناعي أطلق أمس وتم وضع القمر في مداره المحدد، مشيرا إلى أن التجربة الجديدة أجريت بالتزامن مع “أيام عشرة الفجر”، حسب وكالة “إرنا”.

كما أعلن تقي زادة، أن قمر “طلوع” للاتصالات سيوضع في مداره المقصود “في القريب العاجل”، موضحا أن ذلك سيحدث في غضون الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة.

كما أكد نائب الوزير إعادة صيانة صاروخ “شهاب ثاقب” المصنع “في زمن الحرب المفروضة”، قائلا إن هذا الصاروخ المزود بأجهزة رادار استطلاعية والذي يحلق على ارتفاع 27 كلم، ويبلغ مداه 200 كلم يعد من بين ثلاثة أنواع متميزة من الصواريخ الإيرانية محلية التصميم والتصنيع.

كانت هذه تفاصيل خبر إيران تعلن رسميا عن إطلاق ناجح لقمر صناعي ثان وسيعقبه ثالث “في القريب العاجل” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.