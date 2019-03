الخرطوم_ المجهر

يقدم برنامج (بنك الثواب) يوم غد الجمعة في حلقته الراتبة قصة ملهمة للعم “أحمد عبد الله” (بائع الترمس) الذي حول حزنه الكبير على رحيل ولديه الاثنين في حادث جرار، إلى عمل خير كبير بأن يستقطع يوميا لمدة خمس سنوات جزءا من إيراده في (بيع الترمس) ليخصصه إلى برنامج (بنك الثواب) لمساعدة المرضى والمحتاجين.

وقال مقدم البرنامج “عبد الله محمد الحسن” لـ(المجهر) أمس عن قصة العم “أحمد عبد المنعم”: هو زول بسيط يعمل في مهنة بيع ترمس يسترزق منو في سوق بحري للخضروات، وليهو خمس سنين عندو مساهمات يومية من عمل يدو لبنك الثواب، وفي ويوم (الجمعة) بيرسل رصيد مضاعف للبرنامج وأصر في الفترة الفاتت انو يتم منحه صندوق خاص لبنك الثواب عشان يدل الناس على الخير باعتبار أن الدال على الخير كفاعله، والحمد لله أديناهو صندوق وبيختو قدامو في مكان شغلو وبيقول للناس تصدق فليس للكفن جيوب وقدر يجمع تبرعات معتبرة والحمد لله نحن سجلنا معاهو حلقة عشان نعرضها في حلقة بكرة (الجمعة) تقديرا لهذا العمل الكبير الذي يقوم به في بنك الثواب من باب (من أحياها كأنما أحيا الناس جميعا).

ويقول “عبد المنعم” في الحلقة التي سوف تبث غدا (الجمعة): الحمد لله عندي اتنين أولاد “يوسف وحسن” ربنا يرحمهما ضربهما جرار يوم (خميس) ودفنتهما (الجمعة) وقدر ما حاولوا أني آخد دية قلت ليهم لا عند الله ما بيروح شيء.

