الخرطوم_ المجهر

أكد الناطق باسم وزارة البنية التحتية والمواصلات، “علم الدين عمر” بأن الترتيبات الفنية والتفاهمات بين الوزارة والسكة حديد اكتملت لتسيير قطارات ركاب مواصلات ولاية الخرطوم الداخلية الحديثة.

وكانت قد وصلت القطارات في العام المنصرم، وأعلن “علم الدين” عن بدء رحلاتها قريباً بخط الخرطوم الشمالي من الخرطوم إلى الجيلي شمال بحري، منوهاً إلى تسمية محطات القطاع الشمالي.

وأكد “علم الدين عمر” بحسب (خرطوم ستار) بأن محطات القطار الرئيسية مُتعددة ومن بينها محطة الصافية ببحري، ولفت إلى أن اختيار المحطة الرئيسية لانطلاق القطارات البالغ عددها (6) قطارات سوف يُسمى لاحقاً .

وجزم بأن القطارات ستُسهم في نقل آلاف المواطنين على أن تتوالى بداياتها بخط جبل الأولياء وجنوب الخرطوم.

وأشار “عمر” إلى أن سعر تذاكرها سيكون رمزياً وبلا أدنى شك مفيداً للمواطنين مستبعداً في ذات الوقت زيادة تعرفة المواصلات العامة بالولاية كاشفاً عن أن الأيام القادمة ستشهد طرح عطاءات لإدخال شركات قطاع خاص في النقل.

وكانت وزارة النقل قد قامت بتفعيل قطار الخرطوم/ ود مدني وتم تشغيله في الخط رسمياً في الثاني من يناير من العام 2018 على يد وزير النقل في السودان في ذلك الوقت “مكاوي محمد عوض”.

ودشن انطلاق قطار الجزيرة السيد رئيس الجمهورية، “عمر البشير”، من رئاسة السكة حديد في رحلته الأولى من العاصمة الاتحادية الخرطوم إلى ولاية ود مدني.

The post قطارات داخلية بالعاصمة الخرطوم appeared first on صحيفة المجهر السياسي السودانية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع جريدة المجهر السياسي