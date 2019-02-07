قال رئيس النيابة العامة النائب، رئيس لجنة التحقيق، العام، عامر محمد، ان المعلم احمد الخير عوض توفي نتيجة للتعذيب.
وأضاف أن النيابة استلمت التقرير النهائي لتشريح الجثة، وثبت عدم وجود اعتداء جنسي باي حالة حادة.
كما ان تقرير الأدلة الجنائية ثبت عدم وجود سموم في الجسم.
وقال أن وكيل النيابة قام بخاطبة جهاز الأمن لمدهم باسماء أفراد القوة التي تولت التحقيق مع القتيل في خشم القربة والقوة التي جاءت من كسلا.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل... النيابة العامة: معلم خشم القربة توفي نتيجة للتعذيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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