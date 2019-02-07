آلية "صناع السوق" توقف سعر الدولار

أبقت آلية صناع السوق فى إجتماعها رقم (82) يوم الأربعاء على سعرها المعلن (47,5) جنيهاً للدولار بالمصارف التجارية والصرافات، مبينة إن الإجتماع استعرض اسعار صرف العملات داخل و خارج البلاد فضلاً عن الذهب و المحاصيل.

واوضح عبد الحميد عبد الباقى سراج الناطق الرسمي بإسم الآلية لـــ(smc) ان الاسعار المعلنة لتحديد سعر الصرف تعد مجزية مشيراً إلى أن عائدات الصادر تسير بصورة ممتازة حسب ما هو معلن.

وأكد سراج إن الآلية تعمل على إعلان السعر وفق آلية العرض والطلب، لكبح جماح السوق السوداء والحد من المضاربات فى أسعار العملة .