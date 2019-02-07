رئيس الوزراء: سودان ما قبل الحوار يختلف عن ما بعده

واوضح البشير أن الحكومة بذلت جهوداً غير مسبوقة من أجل تعزيز الأمن والاستقرار بالبلاد.

وقال البشير خلال ترؤسه بالقصر الجمهوري يوم الخميس اجتماع اللجنة العليا لمتابعة مطلوبات الوفاق الوطني وانفاذ مخرجات الحوار الوطني أن وقف إطلاق النار الذي ينبع من حرص الحكومة علي حقن الدماء وتحقيق الاستقرار افرز رغبات قوية في تحقيق السلام لدي بعض المعارضين.واوضح البشير ان الحملة الإعلامية المساندة للاحتجاجات تم تمويلها بمبالغ مالية كبيرة من جهات معادية للسودان وان من يقودون الاحتجاجات غير معروفين وليس لهم أجسام حقيقية يمكن الرجوع إليها.

وشدد البشير علي ضرورة هيكلة الدعم وتوجيهه الي الفئات المستحقة من الفقراء والمساكين وذوي الدخل المحدود.ولفت البشير الي أن مفوضية الانتخابات التي تم تشكيلها لإدارة الانتخابات القادمة ستكون مسؤولة عن كافة اجراءاتها دون أي تدخل حتي لا يفتح الباب لأي شكوك حول نزاهتها.

وأوضح البشير أن هناك ضعف كبير في قوانين الخدمة المدنية والإدارة والمحاسبة مما يتطلب التعديل.

من جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء القومي معتز موسي عزم الحكومة علي تنفيذ كافة مخرجات الحوار الوطني بما يحقق أهدافه التي توافق عليها اهل السودان.

وأكد موسي أن سودان ما قبل الحوار يختلف عن ما بعده حيث اختفت معظم السوالب وأصبح فاعلا في محيطه الإقليمي.واثني موسي علي ردة الفعل العالمية الإيجابية تجاه الاحداث في السودان رغم الضغط الإعلامي الكبير علي المجتمع الدولي وقال إن الاستهداف الإعلامي عبر لغة الكراهية قصد منه قطع الطريق أمام الوفاق السياسي بالبلاد.واجمع الاجتماع علي عقد الجمعية العمومية للحوار الوطني خلال الأيام القادمة لمناقشة القضايا السياسية والاقتصادية ذات الصلة بمخرجات الحوار الوطني.

وناقش الاجتماع التقرير المرحلي الرابع حول تنفيذ مخرجات الحوار الوطني في الفترة من يوليو 2017 وحتي ديسميبر 2018 م.