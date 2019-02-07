وزيرة السياحة تجتمع مع الفريق الوطني لرقمنة التراث

قطعت وزيرة الدولة بوزارة الثقافة والسياحة والآثار سمية أكد باهمية مشروع "ذاكرة السودان" وتحويله إلى محتوي رقمي من الاهمية بمكان، واشارت إلى تمليك الاجيال القادمة تاريخ وتراث السودان فضلا عن نشره لكل العالم الخارجي، ودعت للعمل بمؤسسية وإستراتيجية للوصول للهدف.

وأعربت سمية خلال اجتماع عقدته مع الفريق الوطني لرقمنة التراث عن شكرها للجهات المشاركة في الاجتماع مرحبة بكل المبادرات التي ناقشها الاجتماع حاثة على دفع المشروع الذي ي

تم بالتعاون مع المركز الثقافي البريطاني وأشارت الى أن بناء المشروع على أساس قوي سيساهم في جمع كل المبادرات في بوتقة واحدة والعمل بروح الفريق الواحد تحقيقا للمشروع الثقافي الوطني مشددة على ربط كل النظم وفلترة الارشيف.

وأضافت سمية أن المجلس القومي للتراث الثقافي وترقية اللغات سيكون مختصا بما يقرره المشروع مع إشراك كل الجهات ذات الصلة ومنظمة اليونسكو مؤكدة دعمها اللامحدود لهذا المشروع.من جهتهم أكد المجتمعون على بداية قوية للمشروع وبنائه على أساس متين وبذل الجهود، معددون المبادرات التي تمت من بعض الجهات ودعوا لاستكتاب علماء وخبراء السودان والاستفادة منهم بالإضافة إلى الموسوعات العلميةواشاروا للربط الشبكي بين فريق العمل بروح الفريق الواحد لعكس صورة السودان المشرقة للعالم الخارجي، واعربوا عن سعادتهم لرعاية الوزارة للمشروع.