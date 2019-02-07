ناكانا الزامبي يتعاقد مع بديل ادريسا امبوبو

تعاقد نادي ناكانا الزامبي منافس الهلال في مرحلة المجموعات بمسابقة الكونفدرالية مع المهاجم اسحق سيمبوا بعقد لمدة عام قادماً من نادي غرين ايجليز الزامبي.

وذكرت وسائل اعلام زامبية ان ناكانا تأثر بذهاب مهاجمه الكنغولي ادريسا امبوبو الى الهلال السوداني في الفترة الماضية لكنه استطاع اخيراً تعويضه بالتعاقد مع اسحق سيمبوا الذي قاد فريقه للحصول على المركز الرابع في الدوري الزامبي العام الماضي.

يذكر ان ناكانا سيستقبل الهلال في الثالث عشر من الشهر الجاري في زامبيا في الجولة الثانية لمجموعات الكونفدرالية

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