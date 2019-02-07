مدرب مولودية الجزائر يطالب بنقاط الكلاسيكو أمام شبيبة القبائل

طالب رفيق صيفي مساعد مدرب مولودية الجزائر لاعبيه ببذل أقصى جهد منهم من اجل الانتصار على شبيبة القبائل في كلاسيكو الجزائر السبت المقبل.

واشرف صيفي على تدريبات المولودية في غياب المدرب الأول عادل عمروش وكان مولودية الجزائر انتفض مؤخراً وحقق الفوز على اولمبي المدية ليصالح جماهيره التي ابدت غضبها الشديد عقب خروج الفريق من مسابقة كأس الجزائر على يد نصر حسين داي.

ويحل المولودية ضيفاً على المريخ في السادس عشر من الشهر الجاري لتحديد الفريق المتأهل لنصف نهائي نهائي كأس زايد.

وكانت مباراة الفريقين بالجزائر انتهت بالتعادل السلبي.

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