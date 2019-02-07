المنتخب الوطني يحافظ على مركزه في تصنيف الفيفا

حافظ المنتخب السوداني على مركزه في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” للمنتخبات الصادر اليوم الخميس. وحل صقور الجديان في المركز 127 عالميا، و34 على الصعيد الافريقي. وتصدر المنتخب البلجيكي التصنيف العالمي يليه الفرنسي والبرازيلي والانجليزي والكرواتي. وحل منتخب السنغال اولا في القارة الافريقية يليه تونس والمغرب ونيجيريا والكونغو الديمقراطية. واستفاد المنتخب القطري من فوزه بكاس اسيا وتقدم 38 مركزا محتلا المركز 55 عالميا، والخامس قاريا، بعد ايران واليابان وكوريا الجنوبية واستراليا.

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