وزارة النفط: تحسن في انسياب المواد البترولية

قالت وزارة النفط والغاز والمعادن، ان انسياب تدفق المنتجات البتروليه في تحسن مضطرد، من خلال الاجراءات التي اتخذتها مع الجهات الحكومية ذات الصلة.
واكدت في بيان اليوم (الخميس) حرصها التام على انسياب المنتجات البتروليه والعمل على توفيرها من خلال جدولة وصول بواخر الوقود، بالاضافة الي متابعة استمرار عمليات التكرير بمصفاة الخرطوم .
وبدأت أزمة الوقود ( البنزين) تطل برأسها من جديد ، حيث تشهد المحطات صفوف طويلة من السيارات في العاصمة الخرطوم.
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