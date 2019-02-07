حامد ممتاز يؤكد استمرار الحكومة في التوسُّع في التعليم

وأعلن ممتاز خلال مخاطبته الاحتفال بوداع القوافل الطلابية للولايات نظمها الاتحاد العام للطلاب السودانيين أمس، عن دعم مشروعات وبرامج الطلاب في كافة الولايات وتعهد بتقديم الدعم باستمرار للطلاب لتحقيق النهضة والتنمية، ودعا لتسخير العلم والاستفادة منه في تقديم المعرفة بما ينهض بالأمة.
من جهته أشار وزير الدولة بوزارة الضمان والتنمية الاجتماعية أحمد عثمان كرار للدور الكبير الذي ظل يقوم به الاتحاد العام للطلاب السودانيين في إسناد طلاب وطالبات التعليم العالي والثانوي وأثنى على دور المعلمين في جهوده لتعويض النقص في العام العام الدراسي الحالى.
من جانبه، أوضح رئيس الاتحاد العام للطلاب السودانيين المهندس عمار علاء الدين أن البرنامج يأتي في إطار جهود الاتحاد لإسناد الطلاب، وتعهد بالاستمرار في إقامة مثل هذه البرامج، ودعا للمزيد من الاهتمام بقضايا الطلاب في كافة الولايات.
وأكد أن مشروع التفوق الأكاديمي سيجد كل الاهتمام ووصف الطلاب بأنهم سند للاستقرار وبناء وإعمار البلاد.
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