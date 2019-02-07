إنعدام سلعة السكر من أسواق الشباب للبيع المخفض

كشفت جولة بسوق الشباب للبيع المخفض بالساحة الخضراء، عن إقبال كبير من المواطنين خاصة على المنتجات الزراعية والحيوانية. يذكر أن كيلو لحم العجالي بلغ 155 جنيهًا، وكيلو الفراخ 100 جنيه وطبق البيض 75 جنيهًا، فيما يباع كيلو البطاطس بـ 25) جنيهًا وكيلو الفلفلية 20 جنيهًا وكيلو الجزر 15 جنيهًا وكيلو الخيار 10 جنيهات وكيلو الليمون حبة كبيرة إنتاج كنانة 40 جنيهًا وكيلو الطماطم 20 جنيهًا ورصدت الجولة انعدام سلعة السكر منذ 5 أيام، الأمر الذي أثار تساؤلات عدد من المترددين على السوق.

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