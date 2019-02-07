الشرطة تعتدي علي مصلين ببانت غرب

خرج المئات من المتظاهرين ببانت غرب مطالبين باسقاط النظام تلبية لدعوة القوي الموقعة علي اعلان الحرية والتغيير في موكب ضحايا الاعتقال والتعذيب وافاد شاهد عيان للسودان نيوز 365 ان الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع في تفريغ المتظاهرين . واضاف ان الشرطة بعد عن اطلقت البمبان غرب استاد المورده وفرقت المتظاهرين طاردت بعض الشباب حتي ادخلتهم مسجد استاد الموردة اثناء صلاة العصر وارتكزت بتاتشراتها في باب مسجد استاد المورده حتي خرج المصلون فاعتقل بعض الشباب وضرب المصلين الذين اعترضوا ذلك

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