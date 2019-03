برلماني يطالب وزير النفط ووكيل الوزارة بتقديم استقالتيهما

البرلمان – يوسف بشير

طالب البرلماني المستقل “مبارك النور” وزير النفط ووكيل الوزارة بتقديم استقالتيهما، وأرجع مطالبته إلى فشلهم الواضح في إدارة ملف الوقود.وقال “النور” في تصريح صحفي بالبرلمان أمس (الأربعاء)، إن منسوبي وزارة النفط والغاز فشلوا في وضع حد لمعاناة المواطنين في أزمة الوقود، وأشار إلى تراجع الإنتاج الزراعي بعدد من ولايات البلاد نظراً لانعدام الجازولين، وأضاف: (لا يعقل أن يعاني المواطن منذ أكثر من عام والصفوف في تزايد، والمزارعون غير قادرين على الزراعة والحصاد).

