المتظاهرون "رص العساكر رص الليلة تسقط بس"

رصدت اخبار الخليج 365 365 الالاف من السودانيين اليوم الخميس في مسيرات في وسط الخرطوم بموكب ضحايا الاعتقال والتعذيب دعما للمتظاهرين الموقوفين خلال الشهرين من الاحتجاجات المطالبة باسقاط حكم الرئيس عمر البشير.

وفي خطوة اعتبرها البعض تقدما وصل المتظاهرون لمنطقة وسط المدينة، التي شهدت نوعا من الهدوء في الاسابيع الاخيرة وردد المتظاهرون هتافات مناوئة للنظام "حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب" ،"سلمية سلمية ضد الحرامية" واضافة هتاف جديد علي الشارع السوداني "رص العساكر رص الليلة تسقط بس".

وتاتي هذه التظاهرات تلبية لدعوات القوي الموقعة علي اعلان الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات للتظاهر الخميس باسم موكب ضحايا الاعتقال والتعذيب دعما للمعتقلين الذين يقول إنهم يتعرضون "للتعذيب".