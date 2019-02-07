السوق الموازي.. أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني الخميس 7 فبراير

متوسط أسعار العملات في السودان في السوق السوداء نقدًا اليوم الخميس 7- 2 - 2019 م وقت نشر الخبر... تنوية... يختلف سعر الدولار وبقية أسعار العملات من تاجر إلى آخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والأسعار قابلة للتغيير وينصح اخبار الخليج 365 365 بعدم الاعتماد على تاجر واحد العملة الصرف مقابل الجنيه الدولار الامريكي 64.45 جنيه الريال السعودي 17.20 جنيهاً الدرهم الاماراتي 19.35جنيها اليورو 73 جنيه الجنيه الاسترليني 82 جنيه الجنية المصري 3.75 جنيه الريال القطري 17.40 جنيه

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