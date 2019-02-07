اعتقلت قوات الأمن السودانية، اليوم الخميس ثلاثة صحفيات خلال التظاهرات الحاشدة التي شهدتها العاصمة الخرطوم.
وقال شهود عيان، إن الصحفيات المعتقلات هن، رشان أوشي، إيمان حمد النيل، امنيات محمد علي، تم اعتراضهن اثناء تغطية الاحتجاجات.
ويأتي اعتقال الصحفيات بعد ساعات من توجيهات الرئيس السوداني، عمر البشير، بإطلاق سراح جميع الصحفيين المعتقلين.
ويعتقل جهاز الامن السوداني، ١٦صحافيا منذ اكثر من ثلاثة أسابيع، ويرفض لمحاميهم وذويهم بزيارتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل... الأمن السوداني يعتقل ثلاث صحافيات بالخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.