عاجل... الأمن السوداني يعتقل ثلاث صحافيات بالخرطوم

اعتقلت قوات الأمن السودانية، اليوم الخميس ثلاثة صحفيات خلال التظاهرات الحاشدة التي شهدتها العاصمة الخرطوم.

وقال شهود عيان، إن الصحفيات المعتقلات هن، رشان أوشي، إيمان حمد النيل، امنيات محمد علي، تم اعتراضهن اثناء تغطية الاحتجاجات.

ويأتي اعتقال الصحفيات بعد ساعات من توجيهات الرئيس السوداني، عمر البشير، بإطلاق سراح جميع الصحفيين المعتقلين.

ويعتقل جهاز الامن السوداني، ١٦صحافيا منذ اكثر من ثلاثة أسابيع، ويرفض لمحاميهم وذويهم بزيارتهم.