صورة متظاهر معتقل يحصد تفاعلا غير مسبوق في مواقع التواصل الاجتماعي

تابع سودان نيوز 365 صورة جرى تداولها بوسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع ، يظهر أحد المعتقلين وهو يصر على رفع علم السودان عاليا، حتى وهو ملقي داخل سيارة الامن بعد اعتقاله وفي طريق اخذهم هو وبقية المعتقلين الي السجن.

و علق العديد من الناشطون معبرين عن اعجابهم بالصورة واعتباره أفضل رسالة فيما وصفه البعض ب"الصامد في وجه الطغاة".

وحصدت الصورة تفاعلا غير مسبوق في مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرها كثيرون دليلا على وعي المتظاهرين وحبهم للوطن واصرارهم على التغيير .