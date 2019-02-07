المتظاهرون في لفتة انسانية يبهرون الباعة بوسط السوق العربي

في لفتة قد ابهر الجميع بموكب 7 فبراير ، وذلك حينما أبطأ المتظاهرون من وتيرة المشي في مظاهرات اليوم الخميس، بأحد الشوارع في السوق العربي، للسماح لمجموعة من الباعة المتجولين برفع بضائعهم المفروشة على الأرض، في لفتة بارعة وجدت الاستحسان من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتب الصحفي عوض صديق على صفحته في موقع فيسبوك مشيداً بأخلاق الثوار قائلاً: "الخرطوم التي يحذر العالم من أنها ستلحق بعواصم الربيع، يثور الثأئر فيها والبائع مطمئن. لا تخريب، لا ضرر.. وحده البشير وعصبته يفعلون ذلك، بينما السلمية أن يسقط الرئيس، وتبقى حبة الطماطم كما وضعها البائع لا تترنح.
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