اعتقال العشرات من المتظاهرين في تظاهرات بالخرطوم

شن الأمن السوداني، حملة اعتقالات واسعة وسط المتظاهرين، واحتجز العشرات منهم في محيط الخرطوم التي شهدت احتجاجات دعا تجمع المهنيين السودانيين والقوى المعارضة. وقال شهود عيان ل(السودان ٣٦٥) أن قوات الأمن اتخذت من موقف موصلات (ابوجنزير) نقطة لجمع المعتقلين قبل ترحيلهم إلى مباني الجهاز. وأضاف أن أعداد المعتقلين من الشباب والشابات تتجاوز المائة.

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