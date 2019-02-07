الشجرة والحماداب تنتفض مطالبة برحيل النظام

خرج المئات من سكان المناطق القريبة من الخرطوم، في مظاهرات ومواكب غير معلنة، في جدول تجمع المهنيين السودانيين .
وأكد مصادر موثوقة للسودان نيوز 365 بخروج المئات بكل من الشجرة والحماداب ، في توقيت متزامن مع المظاهرات المعلنة التي دعا لها تجمع المهنيين في وسط الخرطوم، وشارك فيها آلاف المواطنين.
وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة الأمنية أطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في مناطق الشجرة والحماداب والكلاكلة، ما أدى لتحول المظاهرات لعمليات كر وفر بين القوات الأمنية والمتظاهرين الذين أظهروا بسالة فائقة في التظاهر.
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