نائب رئيس الجمهورية الي روندا

توجه صباح اليوم نائب رئيس الجمهورية د. عثمان محمد يوسف كبر، إلى دولة رواندا، حاملاً رسالة خطية من رئيس الجمهورية عمر حسن أحمد البشير، إلى الرئيس الرواندي بول كاغامي، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وكان في وداعه بمطار الخرطوم وزير رئاسة مجلس الوزراء أحمد سعد عمر، ووزير الدولة بالإعلام مأمون حسن إبراهيم، وعدد من المسؤولين بالدولة.
ويرافق نائب رئيس الجمهورية، وزير الإعلام والاتصالات وتقانة المعلومات بشارة جمعة أرور، والسفير جمال الشيخ نائب الأمين العام لرئاسة الجمهورية.
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