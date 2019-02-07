صقور الجديان الـ127عالمياً

حافظ المنتخب السوداني لكرة القدم على تصنيفه العالمي وجاء في المركز الـ127 عالمياً و34 أفريقيا، في التصنيف الذ ي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم لشهر فبراير، اليوم الخميس وهو نفس المركز الذي حققه في شهر يناير.

وتصدرت السنغال المنتخبات الأفريقية (24 عالميا)، تونس ثانياً (28 عالمياً) المغرب ثالثاً (43 عالمياً) ونيجيريا رابعاً (46 عالمياً) والكونغو الديمقراطية خامساً (51 عالمياً).

وحافظت بلجيكا على صدارة العالم، فرنسا ثانياً، البرازيل ثالثاً، كرواتيا رابعاً وانجلترا خامساً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)