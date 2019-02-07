بالصورة.. النجم العالمي “ميسي” يبدي إعجابه باللاعب “السوداني” القطري “المعز” ويهديه قميص برشلونة

في مفاجأة سارة، بادر النجم الأرجنتيني ولاعب برشلونة الاسباني ليونيل ميسي بإهداء نجم منتخب قطر وهداف كأس أمم آسيا الأخيرة وأفضل لاعب خلالها السوداني الأصل، المعز علي، قميص برشلونة موقعاً ويحمل اسمه ورقمه الخاص مع “العنابي” 19 وفقاً لما نقل من موقع بي إن سبورت الرياضي . وبحسب المتابعات فقد تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مع الموقف الجميل لنجم برشلونة تجاه الموهبة السودانية الأصل, المعز علي. وكان المعز وبحسب موقع النيلين قد خطف الأضواء في خليجي 19 ووجد إشادات كبيرة حتى من أمير قطر “تميم”، الذي مازح اللاعب في مقطع فيديو نشر على موقع النيلين في وقت سابق قائلاً له: (الزول صار هداف آسيا). وذلك خلال احتفاله بأفراد بعثة المنتخب القطري. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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