هارون يدعو لتعزيز مسارات التنمية المستدامة

وأكد هارون خلال مخاطبته ورشة فرص وخيارات التكيف مع تغيرات المناخ في حزام الصمغ العربي عبر برنامج خفض الانبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات ضرورة التوافق والعلمية لبحث طرق جديدة لعملية الاستزراع الغابي.
وشدد على أهمية المحافظة على الموارد ودعم سبل كسب العيش في المجتمعات المحلية، لافتا إلى أن هناك نقاط قوة لتنمية وتعمير حزام الصمغ العربي على رأسها الإرادة السياسية بالمركز والولاية من خلال الخطة الاستراتيجية والبرنامج الخماسي.وأفاد إلى أن تعمير الحزام بالولاية يأتي على سلم الأولويات من خلال التشريعات وتوفير الموارد.
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