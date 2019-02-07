وقفة احتجاجية للدراميين امام المسرح القومي

كما شهد حي الديم وسط الخرطوم تظاهرات قوية واطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع "البمبان"، لتفريق المحتجين، وكانت هناك عمليات كر ووفر بين شباب المحتجين ومنسوبي الاجهزة الامنية.
وابلغ شهود عيان "اخبار الخليج 365 365"، بان (شارع النص) في امدرمان شهد خروج المئات من الشباب رفضاً للاوضاع الراهنة.وشدد رئيس الجمهورية عمر البشير، على مراجعة قوانين النظام العام ومعالجة سلبيات التطبيق، وأكد على حق الشباب في تحقيق تطلعاتهم، وقطع بأن الدولة تسعى لإعادة التوازن في الاقتصاد الوطني من خلال استغلال موارد البلاد.
وتعهد البشير لدى لقائه قادة أجهزة الإعلام والصحافة، بإطلاق سراح كل الصحافيين المعتقلين لدى جهاز الأمن وحل كافة قضايا الإعلام ومدخلات صناعة الصحافة.
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