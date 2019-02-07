اعتقال العشرات بمكب ضحايا الاعتقال والتعذيب

مصادر من الخرطوم اكدت للسودان نيوز 365 ان الامن السوداني اعتقلت العشرات من المتظاهرين بمظاهرات اليوم 7 فبراير ، "موكب ضحايا الاعتقال والتعذيب" التي دعت لها "تجمع المهنيين السودانيين "بقلب العاصمة السودانية الخرطوم. رصدت السودان نيوزخروج الالاف من المواطنين في تظاهرات منددة للنظام واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفرقة جموع المحتجين السلميين الذين أطلقوا هتافات تنادي برحيل النظام وبسلمية تحركاتهم علاوة على الحرية والسلام والعدالة.



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