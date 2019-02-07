متولي: لن نطرح اي أي خدمات غير حقيقية للمغتربين

قال الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج، السفير عصام عوض أحمد متولي بأن جهاز المغتربين لن يطرح أي خدمات غير حقيقية للمغتربين خاصة في مجال الإسكان.

وأكد متولي خلال لقائه ، وفد شركة علا العقارية، حرص جهاز المغتربين على تعزيز الثقة لدى السودانيين بالخارج بتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأشار الي استعداد الجهاز للتعاون المشترك مع شركة علا العقارية لطرح مخططات سكنية للمغتربين بأيسر الشروط ووفق مميزات خاصة، سيما وأن الحزمة الثانية ضمن حزمة الحوافز الخاصة بالمغتربين، تتضمن التمويل العقاري.

ووجه بمراجعة مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في فترة سابقة، واتفق الجانبان على تكوين لجنة مشتركة لتفعيل التعاون المشترك ودراسة شروط وبنود تقديم الخدمة للسودانيين بالخارج.