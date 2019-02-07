قال شهود عيان أن المئات خرجوا اليوم (الخميس) في تظاهرة بإحياء الديم والخرطوم (٣) التي تقع بالقرب من محيط العاصمة الخرطوم، يهتفون بإسقاط النظام. وأضاف أن قوات مكافحة الشغب أطلقت الغاز المسيل للدموع "البمبان" بكثافة لتفريق المتظاهرين، ولاتزال المواجهات مستمرة. ودعا تجمع المهنيين السودانيين والقوى المعارضة الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، إلى موكب (المعتقلات والتعذيب) في مدن الخرطوم وولاية الجزيرة وسط السودان. ويشهد السودان احتجاجات واسعة سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى ومئات المعتقلين.

كانت هذه تفاصيل خبر تظاهرات حاشدة في الخرطوم والشرطة تفرق المحتجين بـ"البمبان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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