صفة "حميدتي" .. تفاصيل قضية الانتحال

كشفت قوات الدعم السريع عن تفاصيل القبض على شبكة إجرامية تتكون من (4) انتحلوا صفة القائد الأعلى لقوات الدعم السريع الفريق محمد حميدان دلقو (حميدتي) ويحتالون على المواطنين ويبتزونهم بزعم تقديم خدمات وتسهيلات كترخيص المركبات وغيرها من المعاملات، ويحصلون علي مبالغ مالية جراء ذلك الاحتيال.

وقال الملازم بقوات الدعم السريع أبكر محمد عند مثوله أمام محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي حامد صالح بصفته الشاكي في القضية، بأن معلومة كانت قد توفرت لديهم عن وجود شبكة إجرامية تقوم بترخيص سيارات مواطنين باسم قائد قوات الدعم السريع.

وأضاف الشاكي أن أفرد الشبكة استغلوا شاباً عاد من الخارج وشرع في إجراءات ترخيض عربته، وأن المتهم الأول عرض عليه تسهيل إجراءات عملية الترخيص مقابل ما يتراوح مابين (70- 75) الف جنيه.

وأضاف الشاكي بان المغترب سلم المتهم الاول المبلغ علي دفعات وان المتهم سلمه شهادة بحث ولوحة عربة بالاضافة الي استيكر. ومضي الشاكي بالقول بان عربه المغترب تعرضت لحادث مروري التوجه الي قسم شرطة المرور لتكملة اجراءات البلاغ وتفاجا بان شهادة البحث واللوحة والاستيكر تخص عربة اخري وانها مزورة .

وأوضح بان الشاب دون بلاغا بنيابة امن الدولة ضد المتهمين موضحا بان المتهم الاول اكد له بان اجراءات ترخيض العربه ستكون بتوصية من الفريق (حميدتي ) عن طريق مدير مكتبه، وأضاف الشاكي أن المتهم الأول تم القبض عليه بواسطة أفراد من أمن الدولة، وبالتحقيق معه أقر بذلك، وأرشد على بقية المتهمين.

وأكد الشاكي أن المتهم الثاني اتصل على المغترب عبر الهاتف الجوال، وزعم أنه قائد الأعلى لقوات الدعم السريع وتناقش مع المغتربين، ومتهماً إياه بإشانة سمعتهم بإدعائه بأن إحراءات الترخيص مزورة .

واكد الشاكي أن المتهم الثالث انتحل صفة ضابط برتبة نقيب يتبع لدعم السريع، واستلم من شخص هاتف تقدر قيمته بـ(35) ألف جنيه بعرض إرساله إلى المعامل والأدلة الجنائية للفحص، وأضاف الشاكي كذلك بأن المتهم الرابع اتصل بنظامي مسؤول من تأمين استراحة نظاميين ببنك النيل بالسوق العربي عن طريق صفتحة عبر الفيسبوك، وأدعى أنه الفريق حميدتي وطلب منه للانضمام لقواته، وكلف بالتحري عن المغترب مدعياً أنه أشان سمعته وعندما شرع النظامي في جمع معلومات عن المغترب بأن المتهم الرابع ضمن شبكة تحتال على المواطنين، وطلب منه تدوين بلاغ في مواجهتهم.

وأضاف الشاكي أن المتهم الرابع اتصل هاتفياً على المغترب وطلب منه تسليم المتهمين الثاني والثالث مبلغ (15) ألف جنيه وبطاقتة الشخصية بعد تصويرهم، وتم نصب كمين لهم أسفر عن القبض عليهما متلبسين، موضحاً أن المتهم الرابع لدية (6) بلاغات أخرى متشابهة بعد توقيفه في هذا البلاغ، من ضمنها أنه انتحل صفة القائد ووعد عمدة إحدى القبائل بتسليمه عربة، وحصل منه على مبلغ من المال.