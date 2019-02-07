اعتقال الصحفية رشان اوشي بموكب الخرطوم

عقب اندلاع تظاهرات اليوم 7 فبرابر اعتقلت جهاز الامن السودانية، الصحفية رشان أوشي ، وذلك أثناء تغطيتها للمظاهرات بوسط الخرطوم.

وتظاهر آلاف السودانيين اليوم الخميس في العاصمة السودانية الخرطوم، مطاليبن برحيل البشير ونظامه فوراً، وذلك استجابة للدعوة التي أطلقها تجمع المهنيين السودانيين للتظاهر في مواكب السودان.

وهتف المتظاهرون بشعارات منددة للنظام، ورددوا هتاف "يا العنصري المغرور.. كل البلد دارفور"تسقط تسقط".

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